https://static.news.ru/photo/bc935784-20b3-11ea-a801-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года во время церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В первой декаде января состоятся контакты двух президентов. На турецкой территории это пройдёт. Это станет хорошей возможностью для того, чтобы обсудить все актуальные вопросы. Других визитов и контактов в настоящий момент не запланировано. Но они могут появляться в графике весьма оперативно, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 января в Стамбуле пройдёт церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган во время открытия газопровода TANAP в провинции Эдирен на северо-западе Турции.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Он будет поставлять российский газ потребителям в Турции и странах Южной и Юго-Восточной Европы.