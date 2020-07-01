Эксперт рассказал о возможном ответе ЕС на санкции к «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/f48a4458-bb9b-11ea-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Разногласия между США и ЕС по вопросу строительства «Северного потока — 2» можно решить только пакетным соглашением. Такое мнение высказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

По итогам слушаний, которые прошли в бундестаге, эксперты пришли к выводу, что санкции США неприемлемы и нарушают принципы международной торговли. В частности, глава департамента внешнеэкономических связей Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал власти ЕС «выставить более грозное оружие в витрине» в ответ на действия США.

Внепартийная позиция ясна — такого вмешательства в европейской суверенитет не хотят допустить. Не очень доволен я той частью дискуссии, где обсуждалось, что мы конкретно теперь сделаем, — сообщил Хармс РИА Новости.

Он добавил, что, на его взгляд, справедливым ответом «может быть только пакетное решение». Эксперт подчеркнул, что много политических и торговых тем между Европой и США лежат на столе, и «Северный поток 2» является только одним из элементов этого суверенитета. В качестве других важных вопросов он назвал «дигитальный налог и независимость от доллара».

Говоря о том, может ли ЕС вернуться к обсуждению соглашения о свободной торговле с США, Хармс заявил, что при нынешней администрации это исключено.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.