Эксперт: отказ США от российских РД-180 может иметь плачевные последствия

https://static.news.ru/photo/a6cd6e8e-bee3-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ulalaunch

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал решение США о создании аналога ракетных двигателей РД-180. По его словам, отказ от российских двигателей может иметь самые нежелательные последствия для Вашингтона.

Он высоко оценил потенциал создания американцами аналога РД-180, однако подчеркнул, что пока остаётся открытым вопрос его безопасности. Этот фактор специалист считает одним из важнейших при пилотных запусках.

Понятно, что по политическим обстоятельствам на эту на самом деле важную деталь могут закрыть глаза, но именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя. Например, программу пилотируемых полётов им пришлось свернуть как раз по той причине, что их системы не справлялись, — рассказал эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Он пояснил, что запуск с ненадёжным двигателем может привести к гибели экипажа, несмотря на системы спасения. Эксперт добавил, что отказ США от российских РД-180 объясняется исключительно политическими причинами. Рано или поздно, считает Евсеев, это должно было случиться.

Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведёт сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы, — пояснил эксперт.

Евсеев подчеркнул, что, несмотря на отказ от российских поставок, у США нет полной альтернативы российским РД-180, поэтому их заявления можно расценивать как «демагогию».

По политическим соображениям это может быть скоропалительным решением по быстрому переходу на свои ресурсы, но ситуация может завершиться плачевно, — заверил он.

России же, как считает Евсеев, необходимо направить своё внимание на улучшении качества своих пусков и уменьшение аварийных ситуаций. Он отметил, что расторжение контракта с США не окажет существенного влияния на российскую экономику, поскольку продажа двигателей американской стороне являлась лишь элементом дополнительного финансирования.

Ранее NEWS.ru писал, что корпорация United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4. Он был создан для замены российских РД-180. Агрегат не является серийным. Он предназначен для испытаний вместе с носителем. Второй BE-4 компания планирует поставить до конца июля.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Сейчас им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что силовая установка ВЕ-4 будет работать на их первой ступени.