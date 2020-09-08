Эксперт объяснил, почему следствию не предоставляют данные по Навальному

https://static.news.ru/photo/b335ab5a-f1e2-11ea-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер рассказал, почему следствию недоступна информация по ситуации с российский оппозиционером Алексеем Навальным.

По его словам, он не уверен, что в данном случае речь идёт «просто о том, чтобы спросить господина Навального». Эксперт пояснил, что пока блогеру нельзя задать вопросы и «доказательства в части состояния его здоровья не могут быть переданы».

Эти данные, конечно же, персональные, но они пока даже недоступны немецкому уголовному преследованию, а доступны клинике — и в этом смысле здесь действует врачебная тайна, — подчеркнул он, отметив, что даже сведения клиники Charite нельзя просто изъять и передать.

Профессор также согласился со мнением главой МИД ФРГ Хайко Маасом относительно того, что вопрос «требует дальнейшего прояснения», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.