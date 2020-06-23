Эксперт объяснил, почему РФ ничего не должна Украине за базы ЧФ в Крыму

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Пожелавший остаться неназванным эксперт объяснил, почему Москва ничего не должна Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. О долге ранее заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того, как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно, — сказал источник РИА Новости.

Ранее Василий Боднар в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Россия должна Украине $100, «поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории».

В апреле 2010 года было согласовано пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30%, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров. В апреле 2014 года президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины к Росии в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов.

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