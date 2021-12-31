Экс-премьер Украины подал иск на СБУ из-за введённых санкций против него

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал заявление в Службу безопасности и Совет национальной безопасности и обороны с намерением оспорить введённые против него санкции, говорится на сайте киевского суда.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский применил ограничительные меры в отношении экс-главы государства Виктора Януковича, Азарова и ряда других бывших чиновников.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров. Среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, — отмечается в сообщении на сайте суда.

Кроме того, экс-премьер обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие самого СНБО, потому как он не отменил санкций по его делу. Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось также бежать из страны.

Ранее Азаров назвал Зеленского диктатором. По его мнению, глава государства превратил Cовет национальной безопасности и обороны в кaрательный орган и установил в стране правовой произвол, что говорит о его непрофессионализме.