Экс-премьер ДНР заявил о неизбежности войны в Донбассе

Бывший премьер-министр ДНР, депутат российской Госдумы от «Единой России» Александр Бородай считает, что война в Донбассе неизбежна. Политик отметил, что отсутствие у правительства Украины политической воли и непримиримая позиция по Донбассу даже не допускает невоенного варианта разрешения конфликта, пишет URA.RU.

По словам экс-премьера, военный конфликт на Украине в любую минуту может перейти в активную фазу из-за политического и экономического кризиса, который сейчас есть в стране. И это может произойти не потому, что войны хотят жители Донбасса, а потому, что им этот путь навязывают, говорит Бородай.

Для этого есть существенные признаки: обстрелы, активизация украинских формирований вдоль линии боевого соприкосновения. Внутренние причины на Украине: экономический, политический и энергетический кризис. Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться, — пояснил депутат.

Украину этой зимой ждёт настоящее испытание: голодная и холодная зима из-за проблем с углём и поставками газа, считает политик. Ситуацию ко всему прочему углубляет и пандемия коронавируса. Это всё может спровоцировать у Киева «соблазн затеять небольшую войну». И даже если она не будет победоносной, на неё потом можно будет списать тяжёлую жизнь населения.

Бородай уверен, что до прекращения конфликта в Донбассе точно так же далеко, как было раньше. И никаких попыток со стороны Киева по урегулированию проблемы не поступало. Слова же Владимира Зеленского о том, что он якобы хочет выйти на диалог с Владимиром Путиным по Донбассу, бывший премьер назвал ложью.

Властные полномочия Зеленского очень ограничены. Всё, что он может, — говорить. Поэтому он готов разговаривать со всем миром и всему миру что-то говорить. Даже если его слова являются противоречивыми, даже если он откровенно врёт, ему важно создавать видимость, что он что-то делает, — пояснил парламентарий позицию украинского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинскую армию быть готовой к любому развитию событий из-за обострения конфликта в Донбассе. Он заявил, что ситуация в регионе за последний год ухудшилась.