Зеленский призвал украинцев объединиться из-за Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинскую армию быть готовой к любому развитию событий из-за обострения конфликта на Донбассе. Он заявил, что ситуация в регионе за последний год ухудшилась. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Важно быть сплочёнными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что, когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно всё! — заявил Зеленский.

При этом политик не привёл конкретных примеров эскалации конфликта в регионе. Тем не менее он также уточнил, что пограничные войска в скором времени столкнутся с новыми вызовами на рубежах страны. В связи с этим президент Украины призвал к скорейшей трансформации этих войск. Зеленский подчеркнул, что без реформ Украина не сможет «противостоять коварному врагу». Правда, кто имелся в виду, не уточняется.

Ранее депутат Госдумы, бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что Донбасс фактически является частью России. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы регион вошёл в состав России официально.