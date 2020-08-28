Экс-глава Афганистана указал на «серьёзные ошибки» США в республике

https://static.news.ru/photo/05df03a0-e9ec-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Хамид Карзай Фото: Bernd Lauter/berndlauter.com CoverSpot/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки во время «войны против терроризма» в Афганистане допустили «серьёзные ошибки», считает экс-глава республики Хамид Карзай, занимавший высший руководящий пост в стране с 2004 по 2014 год.

Белый дом начал боевую операцию против радикального движения «Талибан» в Афганистане (запрещено в РФ) в 2001-м. Вашингтон объяснил это тем, что террористы прятали бандитов террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Правительство талибов свергли, к власти в Кабуле пришёл лояльный США режим, с которым радикалы начали вооружённое противостояние.

Соединённые Штаты [Америки] допустили серьёзные ошибки. Они не вели так называемую войну против терроризма — против его истоков, но прибыли и начали причинять вред и бомбить афганские деревни, афганский народ и принялись задерживать афганцев. Это стало причиной тяжёлых проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и основой моих разногласий с США, — цитирует Карзая телеканал Al Arabiya.

Политик выразил надежду на установление прочного мира в стране благодаря межафганским переговорам с талибами.

Самое важное для начала переговоров — прекращение боевых действий в Афганистане и борьбы внутри страны, вывод войск США и возврат Афганистана к межафганскому диалогу и переговорам о мире, — отметил экс-лидер.

Действующий глава Афганистана Ашраф Гани подписал 10 августа 2020 года указ об освобождении из мест лишения свободы последних 400 сторонников террористического движения «Талибан» (запрещено в России). По информации журналистов республики, имена боевиков значились в списке, переданном радикалами во время переговоров с представителями Соединённых Штатов Америки в феврале 2020 года.

Накануне чрезвычайное собрание старейшин племён республики (Лойя джирга) решило освободить из местных тюрем упомянутых радикалов. До этого официальный Кабул отказывался выпустить из мест лишения свободы этих экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только примкнули к «Талибану» (движение запрещено в РФ), но и совершали тяжкие уголовные преступления.

29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и талибы подписали мирный договор. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до пяти тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что афганские силовики в ходе спецоперации уничтожили высокопоставленного члена запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» Абдуллу Оракзая, которого террористы считали «верховным судьёй» организации. Об этом сообщил Национальный директорат безопасности.