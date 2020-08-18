В Афганистане ликвидировали «верховного судью» ИГ

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Афганские силовики в ходе спецоперации уничтожили высокопоставленного члена запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) Абдуллу Ораказая, которого террористы считали «верховным судьёй» организации. Об этом сообщил Национальный директорат безопасности.

Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа, — сказано в заявлении, которое приводит телеканал TOLO News.

Ликвидированный главарь отделения террористической группировки ИГ в Хорасане был также причастен к выпуску указов, которые содержали распоряжения по «обезглавливанию мирных жителей» и назначали «насильственные браки с боевиками».

Атака на тюрьму в Нангархаре унесла жизни 29 человек. Ранения получили 50 человек. Ответственность тогда взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группировка ИГ. В тот же день был ликвидирован глава разведки ответвления ИГ - «Хорасан», Ассадулла Оракзаи по прозвищу Мясник.

До этого Госдепартамент США увеличил награду за информацию о местонахождении главаря террористической организации «Исламское государство» Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахман аль-Мауля. Сумма вознаграждения увеличилась с $5 млн до $10 млн. В Америке аль-Мауля считают преемником Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного во результате спецоперации американских военных.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Афганистана Ашраф Гани подписал 10 августа 2020 года указ об освобождении из мест лишения свободы последних 400 сторонников террористического движения «Талибан» (запрещено в России).