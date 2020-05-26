Джонсон пригласил Путина принять участие в саммите по вакцинам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите по вакцинам. Global Vaccine Summit состоится 4 июня в онлайн-формате.
4 июня правительство Великобритании проведёт Global Vaccine Summit 2020. Борис Джонсон официально пригласил Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите, — сообщили РИА Новости в британском посольстве.
Главной задачей саммита определена мобилизация ресурсов для обеспечения всеобщей доступности вакцины против COVID-19.
Как писал NEWS.ru, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассчитывает провести первые клинические испытания вакцины от COVID-19 в конце июня, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
Планируется, что тестирование можно будет начать 29 июня 2020 года, после получения результатов исследований специфической активности препарата и его безопасности, проведённых на животных. К этой дате, как предполагается, будет получено и разрешение Минздрава РФ на дальнейшие исследования. По словам Максютова, тесты на чувствительных животных проходили 25 вариантов препарата.