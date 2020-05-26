Джонсон пригласил Путина принять участие в саммите по вакцинам

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Российские власти изучат и проанализируют ситуацию вокруг Договора по открытому небу с опорой на свои собственные интересы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы предельно взвешенно подойдём к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, — отметил политик. По его словам, Москва уделит большое внимание...