Джабаров предложил штрафовать не вставших за рубежом на учёт россиян

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Россиян, которые проживают за рубежом и не встают на учёт в российских консульствах, нужно штрафовать. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Такое предложение поддержал директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков.

Конечно, свобода — это очень хорошо. Но постановка на консульский учёт — это не вопрос свободы, это вопрос безопасности гражданина за рубежом, — сказал Петраков.

Он привёл в пример ситуацию в ЮАР. В Претории и Кейптауне, по его словам, стоят на учёте около тысячи россиян, однако проживают там минимум семь тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, туристы из России, застрявшие в Турции из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, попытались устроить протест у здания консульства РФ в Анталье. Планам демонстрантов помешала местная полиция.