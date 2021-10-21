Дипломат раскрыл подробности визита Нуланд в Москву

Во время визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок по Украине не заключалось. Её встречи в Москве носили ознакомительный характер после вступления в новую должность, передаёт РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договорённостей, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после назначения на должность и принятия ряда обязанностей в контексте российско-американских отношений целью Нуланд было узнать о возможностях улучшений по данному вопросу.

А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим, — добавил источник.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пробыла в Москве с 11 по 13 октября. В рамках трёхдневного визита она провела переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и другими высокопоставленными чиновниками.

В Кремле сообщили, что во время визита замгоссекретаря США удалось достичь некоторого понимания о продолжении контактов президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Сама Нуланд позитивно оценила переговоры. В частности, встречу с Дмитрием Козаком, где обсуждались возможности урегулирования конфликта в Донбассе, она назвала продуктивной.