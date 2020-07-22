Дерипаска заявил о сходстве политики Путина и Рузвельта

https://static.news.ru/photo/1e5a6df2-cc14-11ea-ae07-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Миллиардер Олег Дерипаска заявил о принятии гражданами страны политики президента России Владимира Путина. К такому выводу он пришёл, проанализировав результаты голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, нынешняя политика Путина очень похожа на курс Франклина Рузвельта New Deal в 1930-е годы. Именно он вывел экономику США из Великой депрессии.

Результаты референдума, которые либеральные круги так легко называют обнулением, на самом деле, как мне представляется, есть не что иное, как принятие большинством российского общества нового 16-летнего договора, как программа NEW DEAL — новый договор, с которым пришёл Рузвельт в 30-е, — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что референдум подчеркнул готовность населения дать шанс всей управляющей техноструктуре России — это около одной тысячи руководителей.

И, безусловно, эта ответственность лежит не только на президенте, но и на всех руководителях, включая руководителей частных и госкомпаний, членов правительства и глав регионов, — добавил Дерипаска.

NEWS.ru ранее писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главную цель работы правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, пояснил он, впервые выступая в Госдуме с итоговым отчётом о работе кабмина.