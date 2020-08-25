Депутаты увидели попытку иностранного вмешательства в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/7d18ea84-e6ff-11ea-b08d-fa163e074e61_660.jpg Василий Пискарёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что депутаты запросят у правоохранительных органов информацию об отравлении политика Алексея Навального. По его словам, есть основания полагать, что случившееся — попытка вмешательства из другой страны.

Парламентарии хотят изучить информацию, собранную силовиками и спецслужбами, передаёт РИА Новости. О результатах работы они доложат «в установленном законом порядке».

Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны, — сказал он.

Накануне, как писал NEWS.ru, представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.