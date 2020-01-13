https://static.news.ru/photo/799e6c72-3619-11ea-a348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутатам Государственной думы запретят становиться соавторами законопроектов, которые уже внесены на рассмотрение нижней палаты. Изменения в регламент проанонсировал спикер парламента Вячеслав Володин.

Такая мера не только повысит качество внесённых инициатив, но и поможет точно подвести итог законодательной работы депутатов к концу созыва, пояснил он.

Были обсуждения с нашими коллегами из всех фракций, мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить, — цитирует Володина РИА Новости.

Он напомнил, что за время работы Госдумы нынешнего, седьмого созыва было решено сократить сроки, когда депутаты могли присоединиться к внесённой в палату инициативе как соавторы. Теперь же, если депутат или группа парламентариев разработали законопроект и внесли его, присоединиться к инициативе формально, для статистической отчётности, будет нельзя.

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