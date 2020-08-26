Депутат увидел в санкциях США попытку избавиться от конкурентов

https://static.news.ru/photo/ce65be94-e7b8-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заместитель председателя Государственной думы Дмитрий Новиков прокомментировал появление российских НИИ в станционных списках США. Он считает, что Вашингтон пытается решить «коммерческие вопросы».

По его словам, крупные государственные корпорации Соединённых Штатов лоббируют в органах государственной власти решения, создающие для них комфортную среду, передаёт РИА Новости.

Чистой воды циничным образом санкционная политика в данном случае используется для решения коммерческих задач. Мы уже не раз видим, что все крупные американские госкорпорации используют свои лоббистские возможности в органах государственной власти с тем, чтобы продавить те или иные решения и создать себе максимально комфортную среду для решения коммерческих вопросов. А максимально комфортная среда в данном случае — это среда минимально конкурентная, — сказал депутат.

Накануне Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. Все эти учреждения подозреваются Вашингтоном в связях с российской программой разработки химического и биологического оружия.

Среди них 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель.