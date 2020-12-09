Депутат призвал Германию отменить санкции против России

https://static.news.ru/photo/7491f588-3a3b-11eb-8864-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что Берлину пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность и отменить антироссийские санкции. Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель раскритиковал санкционную политику в отношении Москвы, заявив, что она наносит ущерб и самой Германии.

Очень рад, что наши партнёры прозрели и осознали, что санкции не являются эффективным методом давления на независимое государство Россия. Сегодня только путём переговоров и поиска компромиссов можно решать любые глобальные вопросы, — сказал РИА Новости Шеремет.

Парламентарий считает, что бундестагу пора «трезво взвесить сложившую международную реальность» и отменить санкции, которые, по его мнению, являются нецивилизованным методом диалога между государствами. Кроме того, по мысли Шеремета, отмена санкций позволила бы обеим странам более оперативно и эффективно решать вызовы, стоящие перед мировым сообществом.

Как писал NEWS.ru, процедура продления санкций Евросоюза против России в этом году будет стандартной. Их продлят в декабре, на саммите ЕС. Подход в этом году не изменится. Согласно регламенту, прежде чем принять решение о продлении, Совет ЕС проводит оценку ограничительных мер. В зависимости от развития ситуации Совет может принять решение об изменении, продлении или приостановке таких мер.