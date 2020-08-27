Депутат объяснил слова Путина об отправке силовиков в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/63306c84-e865-11ea-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление президента России Владимира Путина направить в Белоруссию российских силовиков носит предупредительный характер. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Я думаю, что президент сделал это заявление для того, чтобы до этого не дошло, на всякий случай предупредив о решимости. Во-вторых, у нас есть обязательства как Союзного государства, так и ОДКБ, мы обязаны прийти на помощь в случае, если президент обратится к нам за соответствующей помощью, — заявил он в беседе с РИА Новости.

Помогать, по словам депутата, можно по-разному. В частности, существенную техническую помощь можно оказывать и без использования личного состава. Шерин выразил надежду, что ситуация этого не потребует.

Ранее Путин в интервью Сергею Брилёву заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.