Депутат Госдумы оценил возможность Украины ударить по Новороссийску

https://static.news.ru/photo/085b1c8e-b3ed-11ea-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского военного эксперта Михаила Жихорова о том, что новая крылатая ракета Украины «Нептун» теоретически способна поражать цели в Новороссийске.

По словам парламентария, украинский эксперт погряз в теориях. При этом он отметил, что наиболее эффективным средством для достижения целей является диалог.

Диалог двух государств. В конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, однако не потерпим никаких провокаций, — цитирует парламентария RT.

Он добавил, что украинскому специалисту не стоило делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич поставил под сомнение наличие у Украины рабочего экземпляра ракеты «Нептун», способной долететь до Новороссийска. По его словам, заявление Жихорова — это «демагогия», не имеющая ничего общего с практикой. Несмотря на большой научный потенциал, Украине ещё нужно многое сделать, чтобы ракета летала и попадала в цель.

Как писал NEWS.ru, украинский военный эксперт Михаил Жихоров заявил, что новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до кораблей в Новороссийске. По его словам, с созданием «Нептуна» у Киева якобы появляется возможность поражать цели вокруг Крыма. Он отметил, что украинская ракета по некоторым параметрам якобы имеет лучшие характеристики, чем её российский аналог Х-35.