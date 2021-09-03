Снос в Киеве памятного знака в честь дружбы с Москвой — часть внутренней ксенофобской линии президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он отметил, что «русскоговорящий парень из восточной Украины пытается закрепиться на политическом поприще», имея ввиду лидера соседнего государства.

Враньё и подлость стали его (Зеленского. — NEWS.ru) кредо. Мы не можем этому помешать, но фразу «Запад нам поможет» Украина воспринимает слишком буквально. Не помог. И не поможет. Это не благодетель, это расчётливый делец, который обзавёлся на Украине личными лакеями, а они ему чистят сапоги, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сегодня власти в Киеве «ослеплены европейским будущим настолько, что, как говорится, оторвались от земли».

Возможно, будущие поколения украинцев воспримут это как ошибку в межгосударственных отношениях (между РФ и Украиной. — NEWS.ru), — резюмировал Бальбек.

О демонтаже монумента накануне сообщила депутат Киевской Рады Алина Михайлова на своей странице в социальной сети Facebook. Гранитный памятный знак установили в августе 2001-го в сквере по улице Маршала Якубовсокго в Киеве. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской.

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских заявил NEWS.ru, что транзит углеводородов фактически единственный источник крупных доходов для Украины. Он отметил, что, «развалив всю свою экономику», Украина стала единственным государством на постсоветском пространстве, «богатство» которой составляет 60–70% от 1990-го года, тогда как остальные республики улучшили показатели.