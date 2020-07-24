ЦИК ужесточает требования к местам для досрочного голосования во дворах

https://static.news.ru/photo/28956614-cd95-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Центризбирком ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на ближайших выборах. Они пройдут в сентябре в течение трёх дней, первые два из которых будут считаться досрочными.

Председатель комиссии Элла Памфилова на заседании подчеркнула, что ЦИК призывает регионы «не злоупотреблять этой формой голосования и ограничить её применение только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все условия».

Чтобы ограничить, упорядочить и обеспечить все необходимые нормы, мы ужесточаем требования к оборудованию места для досрочного голосования на придомовых территориях, — отметила Памфилова.

По её словам, место, предназначенное для такого голосования, «должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность».

Ранее Госдума приняла поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», а Совет Федерации их одобрил. Помимо трёхдневного голосования они предусматривают возможность отзыва членов избирательных комиссий политическими партиями, а также возможность организации процедуры «в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». Речь идёт о дворах, детских площадках, обочинах дорог и прочих местах, которые, как и сама многодневность, были опробованы во время плебисцита по поправкам в Конституцию.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. Эксперты отмечают, что в ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса. Отступление от общего правила при голосовании по вопросу поправок, вносимых в Конституцию, власти объясняли безопасностью в условиях эпидемии. Чтобы избежать скученности, процедуру растянули на неделю.

В сентябре в большинстве регионов России пройдут выборы различных уровней. Ранее заявлялось, что новые правила к ним применяться не будут. Однако сегодня Памфилова сообщила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 число, а 13 сентября пройдёт основной день голосования.

По словам главы ЦИК, решение о трёхдневном голосовании было принято в целях безопасности его проведения в условиях пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.