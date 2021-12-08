«Чуть-чуть опоздал»: Бутина назвала провокацией слова Бжезинского про SWIFT

Заявление Яна Бжезинского — сына американского политолога Збигнева Бжезинского — о превентивном отключении на несколько дней РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT является «не более чем провокацией либо просто глупостью», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Мария Бутина. Собеседница отметила, что Ян Бжезинский «чуть-чуть опоздал» с подобными предложениями.

Разговоры про отключение России от SWIFT шли прямо перед первой встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки [16 июля 2018-го]. Тогда тоже активно разогревали эту тему. Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона. Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча (президента США Джо Байдена и Владимира Путина. — NEWS.ru) уже прошла. И уже со стороны Байдена заявлено, что США готовы к переговорам, — сказала она.

Экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил нанести предупредительный удар по РФ. Он заявил о необходимости комплексного подхода и ответа по сдерживанию России. Чиновник предложил «задержать определённые платежи за газ и нефть» или на несколько суток отключить РФ от SWIFT.

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний и отключения России от системы SWIFT.

Между тем политолог Василий Колташов заявил, что в случае отключения России от банковской системы SWIFT сразу будет создана альтернативная евразийская система. После этого США не смогут контролировать значительную часть мира, а многие страны из «американского списка изгоев» к ней подключатся. А британские читатели газеты Daily Telegraph предположили, что в случае отключения Россия приостановит поставки газа в Европу, что в условиях холодов может оказаться весьма болезненным.