Чтобы не ушла в оппозицию: политологи о назначении Поклонской послом

Президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Директор Института политических исследований Сергей Марков Сергей Марков рассказал NEWS.ru, что власть таким образом удержала её от перехода к активной политической деятельности и ухода в оппозицию. Политолог Дмитрий Абзалов отметил, что назначение послом может в будущем дать старт дипломатической карьере Поклонской, а до 2024 года её внутриполитическая карьера поставлена на паузу.

Бывшим депутатам предлагают какие-то занять хорошие позиции, в знак благодарности за их работу или чтобы они не ушли в оппозицию, — считает Сергей Марков.

По его словам, экс-прокурор Крыма была изгнана из парламента «из-за развития большой политической самостоятельности», что наиболее ярко проявилось в голосовании против пенсионной реформы.

Власть заинтересована, чтобы удерживать Поклонскую от перехода к активной политической деятельности, поскольку она антибюрократическая и яркая. В обществе зреет недовольство бюрократизацией политической системы, и Поклонская могла бы пойти не столько в оппозицию Путину, сколько в оппозицию всесильных бюрократических структур, — считает политолог.

При этом он подчеркнул, что в любой момент она может прекратить свою деятельность в качестве посла и вернуться во внутреннюю политику, поскольку дипломатия является специфической деятельностью.

Политолог Дмитрий Абзалов напомнил, что переход Поклонской на работу дипломата планировался задолго до избирательной компании. Он подчеркнул, что из-за её позиции по пенсионной реформе было понятно, что в следующем созыве Думы экс-прокурора Крыма не будет. Эксперт подчеркнул, что хоть Кабо-Верде и не является стратегически важной территорией для России, но статус и позиции у Поклонской останутся.

Это позволит в будущем дать старт дипломатической карьере. При этом федеральный центр оставил в обойме человека, который бьл связан с Крымской весной. Поклонская сохранила определённые позиции и не уходит в никуда. «Единая Россия» дистанцировалась от депутата и показала значимость партийной дисциплины. <...> Это то не равнозначный и не параллельный переход, а сохранение какой-то позиции. Внутреннеполитическую карьеру до 2024 года пока можно будет поставить паузу, — считает Абзалов.

Он также не исключил её возвращение в политику, но добавил, что стартовые позиции у нее будут не такими как тогда, когда она была прокурором Крыма, поскольку Поклонская выпадет из информационной повестки на то время, пока будет работать послом.

Ранее бывший прокурор Крыма заявила, что дипломатическая работа ей нравиться. Она рассказала, что обрадовалась назначению послом. Поклонская добавила, что благодарна президенту Владимиру Путину и готова отправиться в Кабо-Верде «хоть завтра», но в настоящий момент проходят все подготовительные мероприятия.