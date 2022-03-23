Оказавшиеся за рубежом россияне обратились за помощью более 300 раз

В чат-бот в Telegram, который Россотрудничество открыло для оказавшихся в трудном положении россиян за рубежом, поступило более 300 заявок с конца февраля. Об этом NEWS.ru рассказали в ведомстве, добавив, что больше всего обращений (125) касаются сложностей с возвращением в Россию.

Ещё 80 человек сообщили о нарушении их прав в другой стране. Лидерами по этому показателю стали Германия и Турция (по 11 сообщений), а также Италия, откуда поступило 10 сообщений. Также жалобы приходили из Испании, Кипра, Украины, Франции, Нидерландов, Марокко, Канады, Израиля, Швеции, Великобритании, США, Шри-Ланки, Венгрии, Эквадора, Ирландии, Польши, Приднестровья, Индии, Словакии и Греции.

Кроме того, больше 150 раз заявители переходили по ссылке для обращения за психологической помощью. Сейчас специалисты работают с десятками заявок.

Telegram-бот Россотрудничества заработал 28 февраля. Система работает по четырём направлениям. Самое популярное — помощь в возвращении в Россию: с таким запросом обращаются не только граждане РФ, но и украинцы, которые хотят эвакуироваться из зоны боевых действий. Данные запросы ведомство направляет в МИД, Минобороны, Росгвардию или Минздрав.