Бывший глава протокола раскрыл детали переговоров президентов

https://static.news.ru/photo/6e9af558-eb7b-11ea-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные переговоры первых лиц государства заранее согласовываются. Во время них задействованы переводчик и помощник. Пропустить их невозможно. Об этом заявил экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.

Собеседник РИА Новости прокомментировал информацию о том, что несколько лет назад глава Белого дома Дональд Трамп «пропустил» звонок президента РФ Владимира Путина. Об этом заявлял бывший глава администрации британского премьера Терезы Мэй Ник Тимоти.

Это ерунда, такого быть не может, что идёт звонок и какой-то помощник пропустил или не доложил. Я себе этого не представляю вообще, этого не может быть, — пояснил Шевченко.

Он подчеркнул, что звонки первых лиц всегда согласовываются. Во время них сидит переводчик. Шевченко считает, что Трамп был не готов к звонку Путина, поэтому сослался на помощников.

Это не просто — позвонил и снял трубку, а нет Трампа — и положили трубку. Такого не бывает. Идёт звонок — помощник всегда на месте, — подчеркнул экс-глава протокола.

Он пояснил, что за всё его время работы подобных случаев никогда не было.

Тимоти ранее рассказал, что в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией кто-то из политиков заявил, что президент РФ звонил своему американскому коллеге. После этого Трамп накричал на Майкла Флинна, который тогда занимал должность советника по нацбезопасности, за то, что он якобы не сообщил ему о звонке Путина.

Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной, — будто бы заявил Трамп Флинну.

NEWS.ru писал, что Песков опроверг информацию о «пропущенном» звонке главы Белого дома российскому лидеру. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это технически невозможно.