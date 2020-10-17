Бурматов назвал Путина главным российским экологом

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже неделю не появляется на публичных мероприятиях. Политик пропустил оперативное совещание Совбеза России, а также не был на этой неделе в Госдуме.

Как пишут «Ведомости», Володин не появился на заседании Совета Думы 12 октября. На следующий день прошло пленарное заседание. На нём рассматривался в первом чтении пакет президентских поправок, которые российский лидер...