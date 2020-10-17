Бурматов назвал Путина главным российским экологом

Председатель комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов считает президента России Владимира Путина главным экологом страны. По его словам, глава государства, поднимая проблему на свой уровень, ставит точку в самых сложных вопросах, в том числе что касается защиты окружающей среды.
Приведу пример китовой тюрьмы, когда тоже эта проблема разрослась уже фактически до глобального масштаба — там уже и международные организации начинали об этом говорить, но президент поставил точку — всё. В итоге то, что могло обернуться для нас репутационными издержками, стало первым событием в мировой истории, когда был произведён такой массовый и одновременно успешный выпуск реабилитированных морских млекопитающих в естественную среду обитания, — пояснил Бурматов в интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ».
Парламентарий уверен, что такую же «точку» Владимир Путин поставил и в вопросе незаконных вырубок леса.
Главе государства надо в очередной раз сказать спасибо. Потому что президент у нас главный эколог в стране. Это правда, — заключил депутат.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров заняться пресечением бесконтрольного вывоза необработанной древесины. Глава государства заявил, что необходимо проработать законодательную и нормативную базу для решения соответствующих задач. По его словам, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жёсткий заслон». Как заметил президент, в борьбе с незаконной вырубкой лесов стоит принять качественно новые меры.