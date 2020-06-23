Британский посол примет участие в параде Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/6ff4b906-b535-11ea-9c34-fa163e074e61_660.jpg Дебора Броннерт Фото: gov.uk

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт намерена принять участие в параде Победы в Москве 24 июня.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на британское посольство. По его данным, глава дипмиссии будет присутствовать на параде.

24 июня посол Великобритании в России Дебора Броннерт примет участие в параде Победы в Москве в память о жертвах союзников на пути к победе над нацизмом, — говорится в сообщении.

Парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне, был перенесён с 9 мая на 24 июня 2020 года из-за сложной эпидемиологической обстановки в РФ на фоне пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил эту дату выходным днём. Представители ряда стран уже приняли приглашения на торжества в Москве. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер намерен дать приём для глав приглашённых государств и правительств. Полный список высокопоставленных гостей будет подготовлен к 24 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диппредставительство Германии в России сообщило, что на параде Победы в Москве страну будет представлять посол.