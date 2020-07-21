Британские депутаты считают невозможным улучшение отношений с Россией

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Улучшение отношений между Москвой и Лондоном невозможно при нынешнем российском руководстве. Такого мнения придерживаются британские депутаты.

Хотя возможно, что улучшение отношений между Россией и Великобританией может в определённый момент уменьшить угрозу для Великобритании, нереально думать, что это может произойти при нынешнем российском руководстве, — говорится в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединённого Королевства.

В докладе отмечается, что любой шаг, направленный на улучшение отношений с Россией, подорвёт действие международных сил, направленных на отравление в Солсбери. Великобритания имеет лидерство в этом вопросе.

В документе сказано, что с Россией можно взаимодействовать только по закрытым «ограниченным каналам». Такие каналы позволят уменьшить риск недопонимания и эскалации враждебности.

Возможность иметь прямые разговоры позволяет иметь понимание намерений обеими сторонами во времена кризиса, — отмечается в докладе.

Комитет по деятельности служб разведки и безопасности считает, что власти Великобритании должны принять новые законы, которые помогут противостоять «российской угрозе». Сообщается, что Москва представляет собой серьёзную угрозу для западных спецслужб.

Необходимо принятие нового законодательства для борьбы с иностранными шпионами. Действующий Закон о государственной тайне для этого не подходит, — говорится в заявлении членов комитета.

Отмечается, что пока это не сделано, у разведывательного сообщества Великобритании «будут связаны руки», сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Великобритании был опубликован доклад о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании. Его публикация стала возможна после утверждения нового состава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.