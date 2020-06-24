Bloomberg: Путин демонстрирует мощь, пока Трамп изолирует США

https://static.news.ru/photo/8cd48012-b614-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп вывел США из многосторонних соглашений, отстранил страну от ведущей роли в геополитических горячих точках, а также «скрестил шпаги» с союзниками. Такая политика США позволила России укреплять альянс с Китаем и своё влияние на Ближнем Востоке и Африке.

Об этом пишут журналисты издания Bloomberg.

По их мнению, президент США Дональд Трамп столкнулся с ситуацией, когда список его недоброжелателей из бывших советников поражает своими размерами. Согласно опросам, конкурент Трампа Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в США страны Евросоюза приостанавливают въезд для американских граждан после открытия границ. Также журналисты напоминают, что США и Китай имеют проблемы по вопросам торговой сделки. Пекин выступает за то, чтобы мировые грузоотправители мяса и сои выступили за то, что их грузы соответствуют стандартом безопасности и не заражены коронавирусом. Но американские экспортёры воздерживаются от этого шага опасаясь ответственности.

На фоне проблем в США российский президент Владимир Путин «демонстрирует мощь», считают журналисты.

В демонстрации мощи России на параде в честь 75-летней годовщины разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне был большой посыл. Это произошло в преддверии референдума 1 июля, который может открыть Путину путь к власти до 2036 года, — резюмируют в Bloomberg.

NEWS.ru писал, что журналисты Bloomberg проанализировали 20 лет правления Путина и назвали положительные стороны его президентства.