Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи, чтобы лично поздравить президента России Владимира Путина с днём рождения.
Об этом политик рассказал в своём
Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения, — написал он.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен