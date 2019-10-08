https://static.news.ru/photo/ac287054-9df1-11e9-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/www.imago-images.de

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи, чтобы лично поздравить президента России Владимира Путина с днём рождения.

Об этом политик рассказал в своём Facebook . Он отметил, что обсудил с российским лидером межгосударственные отношения и ситуацию в мире.

Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения, — написал он.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах распространённой видеохроники, президент собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, глава государства поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.