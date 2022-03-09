Виктор Баранец: мировая война может начаться из-за Польши

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что решение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29 находится в руках США и НАТО. Бикфордов шнур мировой войны может быть зажжён на одном из польских аэродромов, считает собеседник NEWS.ru. По его словам, 51%, что этого не произойдёт, а 49%, что да.

Польский премьер заявил, что решение о передаче Украине польских истребителей находится в руках НАТО и США. Как Вам кажется, какова дальнейшая судьба этих самолётов и как будут развиваться события?

Если эти самолёты будут вторгаться в воздушное пространство Украины, где мы перекрыли небо и где мы имеем полное превосходство, здесь можно не сомневаться, что будут боевые действия. Российские ВВС будут сбивать эти самолёты. Следовательно, мы можем говорить о неких элементах уже не только российско-украинской, но и российско-польской войны. Даже больше: это уже будет воздушное столкновение России с НАТО. А вот здесь уже вопрос: и Вашингтон и Брюссель (где находится штаб-квартира НАТО) уже не раз заявляли, что им не хочется вступать в прямую конфронтацию с Россией и что они не сторонники прямых боевых действий с Россией. Но что тогда получается в остатке: Польша прячется за спины Вашингтона и НАТО. Вот какие будут дальнейшие действия со стороны Варшавы, Брюсселя и Вашингтона, вот этот вопрос сейчас висит без ответа, — подчеркнул эксперт.

Баранец подчеркнул, что Россия будет отвечать на любые шаги, которые предпримут в её отношении. К конфликту России и Польши в таком случае подключатся другие страны, входящие в НАТО.

Первый же вылет самолётов с территории Польши, он, конечно, как на настоящей войне будет воспринят российской стороной. Более того, мы же будем реагировать не только тем, что будем посылать навстречу этим самолётам свои боевые истребители, мы же примем меры, как это было обещано, по пунктам управления. А пункты управления будут находиться на польском аэродроме. Следовательно, мы можем уже не исключать здесь возможности, что Россия будет наносить удары по тем польским аэродромам, откуда будут взлетать эти самолёты, — считает полковник.

Кроме того, специалист, думает, что в конфликте применят новое вооружение.

[Если это произойдёт], начнётся мировая война, которая не ограничится только использованием обычных вооружений. Мы это прекрасно понимаем. И то, что делает сейчас Польша, она просто находится в предполье этой мировой войны, которая может начаться вот с этих самых боевых самолётов, которые Польша намерена передать Украине, — подытожил обозреватель КП.

Ранее Вашингтон отклонил предложение Варшавы о переброске своих истребителей МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии и передаче в распоряжение США для последующей отправки на Украину. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джно Кирби, перспектива того, что истребители, которые находятся в распоряжении американского правительства, отправятся с базы США/НАТО в Германии в воздушное пространство Украины, «вызывает серьёзные опасения у Альянса».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители, поскольку не является стороной конфликта на Украине. По его словам, соответствующее решение должно приниматься на уровне НАТО.