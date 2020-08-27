Анкара обвинила Париж в дестабилизации ситуации в восточном Средиземноморье

https://static.news.ru/photo/3638cb1e-e864-11ea-ade9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция занимается разжиганием напряжённости в восточном Средиземноморье, где и без этого сложилась неспокойная обстановка, рассказал 27 августа 2020 года министр обороны Турции Хулуси Акар. Представитель Анкары также обвинил Францию в размещении на Кипре самолётов под предлогом проведения военных манёвров. По его мнению, подобные действия Парижа противоречат договорам, заключённым в 1960 году.

Франция, не являющаяся гарантом Кипра, подобным отношением опасно поощряет греков-киприотов, которые в ответе за существующую напряжённость в восточном Средиземноморье, ещё сильнее осложнять обстановку, — цитирует Акара агентство «Анадолу».

Военный подчеркнул, что Париж ещё сильнее провоцирует напряжённость, принимая участие в армейских манёврах в указанном районе вместе с Грецией, Кипром и Италией.

Быть уверенным в том, что с помощью подобных учений получится подорвать операции турецких ВС, — ничто иное, как несбыточное желание, — отметил глава Минобороны Турции.

Акар считает, что проблемы в восточном Средиземноморье необходимо решать с помощью диалога, в ином случае можно столкнуться с «нежелательными» последствиями. Он подчеркнул, что Турция не собирается претендовать на «чьи-либо земли или воды», но республика решительно настроена отстаивать свои права и интересы. Накануне Анкара заявила, что 1-2 сентября 2020 года проведёт артиллерийские учения в восточной части Средиземного моря, которые будут последними в серии военных учений, усиливших напряжённость в отношениях с Афинами.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Греция обратилась в ООН в связи с действиями Турции в Средиземном море. Они были названы угрозой для безопасности региона.