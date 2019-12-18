https://static.news.ru/photo/11f92ba8-21ff-11ea-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Новые антироссийские санкции, получившие название «адских», грозят России катастрофой. Такого мнения придерживается финансовый журналист Александр Коляндр, работавший в BBC и Wall Street Journal.

Серьёзный удар будет нанесён по нефтяному российскому рынку, если эти ограничительные меры всё же вступят в силу. Журналист считает, что не все американские политики намерены добиваться столь жёсткого отношения к России. И, скорее всего, эти санкции не будут приняты Сенатом.

Эти санкции из ада, действительно, адовые, включают, например запрет на новый долг и большие ограничения инвестиций в нефтянку. В этом смысле принятый законопроект DASKA страшнее, чем другой подобный акт (DETER), включающий санкции при условии вмешательства в будущем в выборы, — пишет журналист в своём Telegram-канале.

Скорее всего, предполагает Коляндр, в отношении России будут пытаться пролоббировать более мягкие санкции, и они имеют больше шансы на принятие, чем «адские».

Лидер большинства и главные республиканцы замотали даже условные санкции, прикрученные к оборонному бюджету. Закон можно просто не ставить на голосование или передать его в другой комитет, например банковский, который его остановит, — прогнозирует журналист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность того, что американский законопроект о так называемых «адских санкциях» будет принят, по оценке аналитиков, не превышает трёх процентов, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Тем не менее он выразил сожаление по поводу того, что его коллеги из комитета сената США по иностранным делам одобрили законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России.