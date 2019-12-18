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Вероятность того, что американский законопроект о так называемых «адских санкциях» будет принят, по оценке аналитиков, не превышает трёх процентов, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Тем не менее он выразил сожаление по поводу того, что его коллеги из комитета сената США по иностранным делам одобрили законопроект DASKA с дополнительными санкциями против России.

Согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%, — сказал Косачев «Интерфаксу».

Тот факт, что законопроект после сената должен быть одобрен ещё и президентом США, резко уменьшает шансы его авторов на итоговый успех, уверен российский парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что Константин Косачев вновь получил отказ в оформлении американской визы для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.