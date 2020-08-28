Американский посол посетил российский МИД

https://static.news.ru/photo/42927774-e928-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: US State Department

Посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан побывал в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Он не стал отвечать на вопросы журналистов о цели своего визита.

Дипломат прибыл примерно в 12:00, провёл в здании около 1,5 часов, а затем молча проследовал в машину, передаёт ТАСС.

Позднее в российском МИД рассказали, что он говорил с замминистра иностранных дел Владимиром Титовым. Они говорили о сотрудничестве в Арктике и совместной работе в «ряде региональных сюжетов».

Были рассмотрены вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике, в том числе в рамках Арктического совета. Была отмечена центральная роль Арктического совета в формировании конструктивной повестки дня в Арктическом регионе, — отметили в ведомстве.

Представитель РФ подтвердил настрой на укрепление многостороннего взаимодействия на севере и подчеркнул важность отказаться от политизации сотрудничества в совете.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. В чёрный список в том числе попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.