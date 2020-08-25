Аксёнов назвал «бредом» заявление Зеленского о Крыме

https://static.news.ru/photo/0a22f3dc-e789-11ea-9295-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал очередное высказывание президента Украины Владимира Зеленского на тему возвращения полуострова и площадки для обсуждения данного вопроса. По его мнению, такие разговоры бессмысленны.

Что нам обсуждать по Крыму? <...> Крым навсегда российский, поэтому какие площадки вообще? Бред слушать не надо. Не понимаю, о чем идёт речь, — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов также порекомендовал Зеленскому обсуждать «фантазии» относительно Крыма только в пределах Украины.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума. За это высказались более 96% участвовавших в голосовании его жителей. В Киеве продолжают считать Крым украинской территорией, но «временно оккупированной» Россией. В связи с этим власти страны периодически поднимают вопрос о его возвращении, однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWs.ru писал, что Зеленский вновь коснулся крымской темы. При этом он посетовал на то, что вопрос возвращения полуострова подл контроль Украины не хотят обсуждать в «нормандском формате». По его словам, для политической дискуссии по данной теме необходимо создание международной площадки.