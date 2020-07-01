Аксёнов напомнил Зеленскому «пророческий ролик» о Крыме

https://static.news.ru/photo/430aa784-bba7-11ea-a595-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов опубликовал в соцсети юмористический ролик студии «Квартал 95» с участием украинского лидера Владимира Зеленского. На видео политик исполняет роль Ноя, а глас свыше советует ему забыть о Крыме.

А ведь предупреждал «глас с небес» Владимира Зеленского ещё задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров, — написал Аксёнов.

Теперь, по его словам, запрет отчуждения российских территорий гарантирован поправкой, которая предлагается к Конституции РФ. По его словам, Зеленский давно понимает, что Крым навсегда останется в составе России, однако он вынужден следовать «сценарию» западных «режиссёров».

Ничего не поделаешь, работа такая — артист, — заключил Аксёнов.

Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета в феврале 1954 года. Как считают ряд историков, это стало личной инициативой тесно связанного с Украиной первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После распада СССР полуостров остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Как писал NEWS.ru, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.