По данным ВЦИОМ, спустя шесть лет после возвращения Крыма в состав РФ ни россияне, ни крымчане не собираются об этом жалеть. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что за все эти годы не появилось каких-либо значительных предпосылок для того, чтобы «крымский консенсус» был пересмотрен.

Историческое воссоединение

18 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, посвящённого шестилетию включения Крыма в состав нашей страны. Именно в этот день в 2014 году Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополь. Двумя днями ранее на полуострове прошёл референдум, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединения с Россией.

После этого были западные санкции, падение рубля, контрсанкции, кризис в международных отношениях и прочие прелести новой холодной войны. Однако на дворе 2020 год, над крымскими городами всё ещё развевается российский триколор, и ни жители полуострова, ни остальные россияне не жалеют о том, что в их жизни была та весна.

Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно данным опроса ВЦИОМ, в Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4 и 6 процентов соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Кроме того, подавляющее большинство населения полуострова видит личную выгоду в результатах референдума 2014 года: 72% в Крыму и 67% опрошенных в Севастополе заявили, что возвращение в Россию положительно сказалось на их жизни. Лишь 8 и 12 процентов респондентов оказались недовольны произошедшими переменами, а ещё 14% считают, что на их жизни всё это никак не сказалось. Чаще всего люди в Крыму говорят о том, что жизнь под бело-сине-красным флагом принесла стабильность, порядок и улучшение материального положения (23%), а также мир, безопасность и покой (18%). В Севастополе к этим двум пунктам добавляется ещё один, весьма красноречивый: 14% респондентов утверждают, что вхождение их города в состав РФ принесло им гордость за страну, президента и осуществление мечты жить в России. Главный же негатив участники опроса видят в росте цен и проблемах с пересечением границы.

Стоит отметить, что у жителей материковой части страны наблюдается полное взаимопонимание с крымчанами: 90% россиян всё ещё считают, что наша страна поступила правильно в марте 2014 года, и, что характерно, в течение всех шести лет этот показатель колебался незначительно. Наши сограждане объясняют это тем, что Крым – исконно российская земля, на которой живут русские люди. Говоря же о последствиях, и сейчас, спустя шесть лет жизни под санкциями, 71% опрошенных считает, что возвращение Крыма принесло стране больше пользы, чем вреда.

Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

То решение российских властей высоко оценил глава республики Сергей Аксёнов, назвавший его примером нравственной и справедливой политики.

По законам российской физики

Политконсультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов назвал результаты опроса ВЦИОМ вполне ожидаемыми, потому что Крым изначально воспринимался россиянами как российская территория, которая лишь из-за развала Советского Союза оказалась на территории Украины.

Можно вспомнить, как шесть лет назад возвращение Крыма повлияло на политическую ситуацию в стране, создав тот самый «крымский консенсус», и поэтому каких-то предпосылок для того, чтобы переубедить россиян изменить свое отношение к данному вопросу, просто не было, что исследование ВЦИОМ и подтверждает. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

План заставить Россию отказаться от Крыма изначально был провальным, считает политтехнолог Алёна Август.

Желающие этого недостаточно изучили силу русского характера. При всей сложности ситуации, особенно первых лет попыток экономической и правовой блокады России, не в нашем характере прогибаться, тем более если вспомнить весь эмоциональный накал первых лет воссоединения. С годами россияне не только возрадовались воссоединению, но и притерпелись и приспособились к его последствиям. Более того, особенности нашего менталитета состоят в том, что если на нас «давить», то мы лишь крепче сопротивляемся — таковы законы российской физики. Как и умение притерпеться ко всему происходящему. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

По случаю годовщины на полуостров приехал президент, который встретился с представителями общественности и вручил госнаграды строителям Крымского моста. В плане поездки у него также значатся встречи с главой республики Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Над материалом также работал Сергей Изотов.