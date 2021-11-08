Зюганов накажет Рашкина за «потерю бдительности»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл закрытое совещание с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, на котором обсудил, как партии реагировать на ситуацию с убитым лосем. Источник NEWS.ru в КПРФ рассказал, что в администрации президента довели до руководителя коммунистов свою позицию по этому вопросу и Зюганов не станет жёстко наказывать парламентария, хотя потеря им влияния может быть выгодна совершенно разным силам. Однако политику грозит дисциплинарное взыскание «за то, что в эту ситуацию попал».

9 ноября КПРФ планирует провести мероприятие, на котором будет затрагиваться дело Рашкина. Собеседник NEWS.ru объяснил: вероятно, это значит, что Зюганов осведомлён о мнении администрации президента по произошедшему так же, как и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь предстоит лишь формализовать эту позицию.

В данный момент Рашкин находится на совещании у Зюганова. Оно, видимо, касается завтрашнего мероприятия тоже. Но в основном оно касается выработки официальной позиции партии по всей этой ситуации, — рассказал источник.

В КПРФ есть два противоположных мнения относительно судьбы политика. Больше всего членов организации и возрастные руководители считают, что Рашкина надо защитить — они даже обращались к Зюганову с таким требованием. С другой стороны, среди коммунистов есть люди, которые настаивают, что нужно «осудить, наказать и заклеймить позором Рашкина». Среди них, по словам источника, первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

Сам Афонин в разговоре с NEWS.ru заявил, что у него «нет никакого личного отношения к этой проблеме» и общая позиция партии уже выработана.

Источник NEWS.ru уверен, что Зюганов займёт осторожную и компромиссную позицию. Вероятнее всего, руководство партии накажет Валерия Рашкина за потерю бдительности дисциплинарным взысканием, но не станет исключать из организации. Но даже в случае такого «мягкого сценария» политик потеряет пост первого секретаря московского горкома КПРФ и утратит влияние в партии, считает собеседник.

Охота на охотника

В середине апреля, незадолго до выборов в Госдуму, в федеральных СМИ начали появляться публикации, компрометирующие Валерия Рашкина. Это не первый случай, когда федеральные каналы публикуют «грязь» о коммунисте, напомнили в КПРФ, но впервые сюжеты касались не политической деятельности, а личной жизни. В публичное пространство попало даже интимное видео , причём сомнительной степени достоверности.

В КПРФ уверены, что всё это — попытки дискредитировать главу московского комитета партии. Поэтому и сам Рашкин, и его соратники ждали новых провокаций. По словам источника NEWS.ru, коммунисты давно знали о ведущейся на депутата «охоте», телефоны парламентария прослушивались, за ним велось наружное наблюдение.

Сам Рашкин неоднократно получал предупреждения от силовиков, которые с симпатией относятся к его деятельности, что за ним ведётся слежка, ведётся охота и его будут укатывать по тому же сценарию, по которому укатывали Гудкова, Навального и других оппозиционеров, — подчеркнул собеседник.

Такой же провокацией в КПРФ назвали и случай с лосем, при этом отмечая, что Рашкин оказался совершенно не готов к такому повороту событий, когда находился в лесах Саратовской области недалеко от посёлка Лысые Горы в ночь на 29 октября. Депутата задержали за рулём автомобиля с тушей животного в багажнике, а СМИ писали, что парламентарий был пьян, хотя он отказался от медицинского освидетельствования.

Силовики нашли в машине «фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови». Неподалёку нашли два чехла от ружей, в одном из которых был охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на данное оружие на имя Валерия Рашкина. Политик объяснял NEWS.ru, что случайно нашёл в лесу тушу убитого и «практически разделанного» лося и спугнул людей на автомобиле, который быстро уехал. После этого Рашкин решил сообщить в полицию, но не успел. А от медицинского освидетельствования депутат отказался, по его словам, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».

Валерий Рашкин Сергей Булкин/NEWS.ru

Расследованием произошедшего по партийной линии по поручению Зюганова занялся бывший прокурор, депутат Госдумы Юрий Синельщиков, который в разговоре с NEWS.ru признался, что по прошествии недели никаких выводов у него нет.

Рашкину не предъявляют обвинение, его даже на допрос ещё не приглашали. Есть убитый лось и больше ничего. Поэтому на сегодня мы не можем сказать, что Рашкина в чём-то обвиняют, Рашкина как-то притесняют. Мне кажется, следователи СК пришли к выводу, что ничего экстраординарного в этом деле нет, обычное браконьерство, — сказал он.

Кому это выгодно

В КПРФ отмечают, что «вся эта постановка с лосем» могла быть организована разными группами недоброжелателей. При этом, как заявил источник NEWS.ru в партии, самый очевидный для многих бенефициар атаки на Рашкина — спикер Госдумы Вячеслав Володин, с которым они «враждуют ещё со времён работы в саратовском обкоме КПСС» — вряд ли имеет отношение к «провокации», ведь ему нужна поддержка всех фракций. А если Рашкина выгонят из Думы, это повлечёт за собой конфликт партии с главой палаты парламента. В результате руководитель Госдумы «получит полностью неуправляемую фракцию».

Володин вряд ли может быть заказчиком этой истории, для него не так очевидна выгода от окончательного устранения Рашкина, — подчеркнул собеседник в КПРФ.

У источника есть своя версия, что поведение Валерия Рашкина не устраивало сотрудников администрации президента, так как видный коммунист не просто критиковал власть, но и «заходил за флажки».

Рашкин очень серьёзно заходил за флажки, заигрывая с несистемной оппозицией, критикуя политику властей по вакцинации, устраивая пикеты и встречи с избирателями, которые раздражали всех в кабинетах управления внутренней политики, критикуя электронная голосование, — рассказал он.

Еще одна версия — конфликт Рашкина с саратовскими элитами. По мнению собеседника NEWS.ru в КПРФ, депутат был для них как «кость в горле», потому что «он им не давал воровать и вообще мешал губернатору во многих вопросах».

Валерий Рашкин RashkinV/facebook.com

Несмотря на то что любая из трёх перечисленных версий выглядит для сторонников Коммунистической партии правдоподобной, есть и ещё одна. Бенефициаром депутатской охоты на лося могли стать другие коммунисты. Источник NEWS.ru признал, что «КПРФ не является монолитной сплочённой структурой, там существует множество внутрипартийных группировок, которые ведут борьбу за власть». По его словам, в КПРФ есть «молодые карьеристы», которые «рвутся к власти и делят наследие не только Рашкина, но и Зюганова».