Загитову жёстко раскритиковали за танец в купальнике

Пользователи сервиса TikTok призвали опомниться олимпийскую чемпионку 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Алину Загитову. Поводом для возмущения со стороны пользователей стало видео в TikTok, на котором спортсменка танцует в купальнике.

Загитова опубликовала восьмисекундную запись в TikTok, на которой танцует под композицию DMAD «World is spinning». Однако пользователей сервиса возмутил внешний вид спортсменки. Один из них удивился, зачем фигуристка выставляет свою фигуру на всеобщее обозрение, а другой призвал «опомниться».

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, а также помогла сборной России взять серебро в командных соревнованиях. Также в активе спортсменки значится золото чемпионата мира, а также золото и серебро первенства Европы.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях между Медведевой и Милохиным, заявила, что в танцах на льду очень важна связь между партнёрами. Загитова отметила, что она «очень рада за ребят», так как не у всех эта связь возникает.