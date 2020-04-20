Ярошенко назвал нового тренера сборной Королькевича грамотным специалистом

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской национальной сборной.
Королькевича я знаю. Когда мы тренировались в сборной Ханты-Мансийского автономного округа, Королькевич нам помогал практическими советами по тренировкам, которые мы до этого не делали. Он открыл для нас что-то новое, и нам было интересно с ним сотрудничать. Считаю, что Королькевич грамотный специалист, — цитирует Ярошенко РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.