Ярошенко назвал нового тренера сборной Королькевича грамотным специалистом

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, что чемпион мира по биатлону в эстафете Алексей Волков завершил спортивную карьеру.

На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что...