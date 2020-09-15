Ягудин о переходе фигуристки Медведевой: я понятия не имею, что вы несёте

https://static.news.ru/photo/49c1b448-f7fa-11ea-ba4f-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион Алесей Ягудин прокомментировал информацию о возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Я понятия не имею, что вы несёте, — эмоционально отреагировал Ягудин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Алексей Горшков заявил NEWS.ru, что Медведева не подавала документы о переходе.