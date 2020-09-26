World Athletics в декабре изучит вопрос допуска россиян к соревнованиям

https://static.news.ru/photo/31ffac6c-ffec-11ea-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chai von der Laage/Global Look Press

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на декабрьском заседании рассмотрит статус программы нейтральных спортсменов (ANA), которой ранее пользовались отдельные атлеты из России, чтобы участвовать в соревнованиях.

Об этом сообщает преcc-служба World Athletics. Нейтральный статус позволял россиянам игнорировать отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики за допинговые нарушения. ВФЛА лишили членства во Всемирной ассоциации в ноябре 2015 года. В 2020 году ни один из российских спортсменов не получил допуска к соревнованиям, так как ВФЛА просрочила выплату штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Средства поступили в World Athletics в августе.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что практически все условия для восстановления нейтрального статуса отдельных спортсменов были выполнены, передавал NEWS.ru. Глава Минспорта надеется, что к летней Олимпиаде в Токио, перенесённой из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год, Россия подойдёт с возможностью полноценного участия своих спортсменов благодаря продолжению сотрудничества с World Athletics.