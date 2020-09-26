Министр спорта РФ рассказал о результатах работы с IAAF

https://static.news.ru/photo/31980d84-ffdb-11ea-b632-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как проходит работа с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Мы практически выполнили условия, необходимые для восстановления статуса нейтральных спортсменов в международных соревнованиях. Был оплачен штраф, была подготовлена дорожная карта по восстановлению. Сегодня пришло известие, что дедлайн продлен до 1 марта. Считаю, что результат очень позитивный, — сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».

Министр надеется, что к летней Олимпиаде в Токио, перенесённой из-за пандемии коронавируса с 2020-го на 2021 год, Россия подойдёт с возможностью полноценного участия своих спортсменов благодаря продолжению сотрудничества с World Athletics.

Кроме того, Матыцин отметил, что долгое время сами спортсмены не верили в возможность проведения Олимпиады в Японии. Однако на сегодняшний день они находятся в рабочем настроении и продолжают полноценную подготовку к предстоящему турниру на базах.

Ранее NEWS.ru писал, что парижский суд приговорил экс-главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака к реальному сроку. Также он должен выплатить штраф в 500 тысяч евро.