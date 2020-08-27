«Всё очень плохо»: Жулин осудил протесты в США

https://static.news.ru/photo/13b87368-e865-11ea-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в фигурном катании Александр Жулин прокомментировал протесты в США, которые вспыхнули после инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. Из-за инцидента американские спортсмены потребовали остановить сезон в североамериканских лигах.

По его мнению, ситуация в Соединённых штатах похода на гражданскую войну.

Всё очень плохо! С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны. Не должно быть, конечно, таких перегибов. Я не расист, но такого не должно быть. А то происходит, что чёрные совершенно спокойно могут плюнуть в полицейского, — заявил он.

Жулин считает, властям США необходимо разобраться в ситуации, а не думать об отмене соревнований. При этом он подчеркнул, что любая революция «до добра не доводит».

Фигурист отметил, что ему «жалко американцев», так как их президент Дональд Трамп никак не может повлиять на обстановку.

Как я понимаю, у них каждый мэр может принимать собственное решение, — сказал он.

Жулин добавил, что проблема заключается в том, что сотрудники полиции не имеют никакой власти, и поэтому «разгулявшиеся люди» могут делать всё, что угодно, передаёт Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США приняли решение направить федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии в город Кеноша (штат Висконсин) в целях «восстановления правопорядка».

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протестующие выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, а также повредили систему освещения городских улиц.