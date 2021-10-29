Винер-Усманова допустила участие сестёр Авериных на ОИ-2024 в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможном участии сестёр Дины и Арины Авериных в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Уже объявили, что будут исправления, так называемые эраты, и если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже. Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой креативность, харизму, и это должен быть спектакль, — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По словам главы ВФХГ, в художественной гимнастике можно оставаться звездой и в 30 лет при наличии определённых данных, а также здоровья.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, а также серебряной медалисткой летней Олимпиады в Токио.

Её сестра Арина имеет в своём послужном списке пять медалей высшей пробы чемпионатов мира. На Играх в Токио Аверина осталась за пределами пьедестала почёта.

Ранее Винер-Усманова оценила выступление сборной России по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии. Она посчитала, что в японском Китакюсю сборная выступила на отлично.