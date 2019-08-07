https://static.news.ru/photo/eb16c1f6-b905-11e9-944e-fa163e074e61_660.jpg Серджио Бузато Фото: FIVB

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) прокомментировала решение Федерации волейбола Южной Кореи подать жалобу на старшего тренера сборной России Серджио Бузато за расистский жест.

Никакой информации у нас пока нет. Зная Серджио Бузато, это не было никаким образом расистским жестом, это больше означало, как мне кажется, что перед нами открылась дорога в Токио на Олимпиаду-2020. Но это сто процентов не расистский жест, — сказала пресс-секретарь ВФВ Ирина Золотова корреспонденту News.ru.

Кроме того, Золотова заявила, что впервые слышит об инциденте.

Если Федерация волейбола Южной Кореи намерена подавать жалобу, тогда всё и узнаем, пока про этот инцидент я впервые слышу от вас, — заключила она.

После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза, что восприняли оскорблением.

Ранее News.ru рассказал о волевой победе россиянок над представительницами Кореи в решающем матче квалификационного турнира к Олимпиаде в Токио.