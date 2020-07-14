Васильев считает, что Драчёв не сам принял решение уйти с поста главы СБР

https://static.news.ru/photo/ce0eb00c-c5f5-11ea-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, это Владимир Драчёв ушёл в отставку с поста главы Союза биатлонистов России (СБР) по чьей-то рекомендации.

Процентов на 90 уверен, что Драчёву порекомендовали не участвовать в выборах, которые он почти наверняка проиграл бы. Сам Владимир Петрович никогда бы не отказался от власти, — цитирует Васильева Sport-weekend.

Ранее сообщалось, что Виктор Майгуров был единогласно избран президентом СБР на отчётно-выборной конференции в Химках после того, как предыдущий президент Владимир Драчёв подал в отставку.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира, призёр Олимпийских игр и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин оценил избрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.