https://static.news.ru/photo/8102bf2a-387d-11ea-abf4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: Vk 404/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Рупольдинге

С самого начала сезона было понятно, что на медали будут претендовать [Александр] Логинов и [Матвей] Елисеев, а остальные буксуют. Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены. Тот же Елисеев два круга проехал нормально, а на последнем уступил вчистую. Последний круг — это лакмусовая бумажка предсезонной подготовки, — рассказал Васильев NEWS.ru.

Также специалист отметил, что в подготовке женской сборной были ошибки в предсезонной подготовке, из-за чего вся команда находится в тяжёлом состоянии. По мнению Васильева, команда перестала пахать.

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